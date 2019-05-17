«Макдоналдс» вручил двум казанским учреждениям для «особенных» детей сертификаты на 2 млн рублей

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Основатель «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов и гендиректор ООО «Региональная сеть предприятий питания» Александр Калинин вручили сертификаты по 1 млн рублей Дербышкинскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей и Казанской школе-интернату им. Е. Г. Ласточкиной для детей с ОВЗ. Деньги собрали в рамках благотворительной акции — один рубль с каждого заказа перечислялся в благотворительный фонд.

«В рамках 20-летия с 15 апреля мы начали благотворительную акцию, где с каждого заказа наших гостей, которых мы обслуживаем, один рубль мы перечисляем на благотворительные нужды... Я думаю, что эта небольшая сумма в 1 млн рублей поможет немного скрасить ту непростую работу и то время, которое детишки проводят у вас», — отметил Александр Калинин.

Директор школы-интерната им. Е. Г. Ласточкиной Миляуша Гафарова поблагодарила участников акции за помощь. Она также рассказала, что деньги в образовательном учреждении планируют потратить на приобретение оборудования для детей с нарушениями слуха.

«Наша школа является одной из старейших школ нашей республики. В школе обучаются дети с нарушением слуха. Благодаря вашей кампании мы приобретем оборудование, которое на сегодняшний день является самым эффективным средством в обучении детей с нарушением слуха... Вы помогли осуществить нашу мечту», — прокомментировала спикер.

В свою очередь, благодарность выразила и руководитель Дербышкинского детского дома-интерната Гульнара Галиахметова.

«Мы от лица наших деток, нашего дома хотим выразить вам огромную благодарность за то, что вы находите время и желание участвовать в жизни нашего детского дома. Очень приятно видеть, что с каждым годом общественность старается помогать таким учреждениям, как мы. Нам очень приятно, что у нас есть такие друзья», — заключила Галиахметова.

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» отмечает 20-летие присутствия на рынке Татарстана. Первое заведение открылось 30 апреля 1999 года на ул. Баумана. За все годы работы в республиканских ресторанах обслужили более 150 млн гостей. Ежедневно «Макдоналдс» посещают порядка 50 тыс. человек.

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