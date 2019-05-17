Казанские чиновники отправились снимать пробу со школьных обедов

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Казанские чиновники начали проверку школьных столовых. Все недочеты, выявленные в ходе «контрольных» обедов, исправят к 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

«До начала нового учебного года необходимо исправить все недочеты, выявленные в ходе “контрольных“ обедов в казанских школах», – говорится в сообщении пресс-службы.

Представители исполкома уже нашли ряд недостатков в школьной еде. Так, в школах с системой питания «ланч-бокс» чиновники пожаловались на холодную еду, невкусные фрикадельки и котлеты, а также на жесткую говядину. Питание по заготовочной системе чиновникам понравилось больше. Однако и здесь не обошлось без замечаний. В их числе – жесткий плов и невкусные котлеты.

«Созданная десять лет назад система школьного питания требует актуализации, корректировки и пристального внимания городских властей и школьных администраций», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Планируется, что «контрольные» обеды в школах продолжатся до конца мая, а с нового учебного года эта работа возобновится. Кроме того, к началу учебного года в школьных столовых планируется обновить оборудование на 45 млн рублей и закупить недостающую посуду на 11 млн рублей, отметили в мэрии.

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