(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Полицейские задержали жителя Казани, который в один день домогался двух девочек и женщины, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Заявление о преступлении поступило в полицию вчера. Родители девочки рассказали, что в Советском районе на одной из улиц неизвестный совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера», – рассказали в полиции.

Сотрудники ППС задержали 30-летнего подозреваемого по горячим следам. По данным МВД, в этот же день подобные действия казанец совершил в отношении еще двух жительниц города, одна из которых также несовершеннолетняя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера». Мужчина свою вину признал. Ведется расследование.

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