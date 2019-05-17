«Ак Барс» подписал контракт с защитником из НХЛ

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). До конца сезона 2020/21 защитник Игорь Ожиганов будет играть в казанском «Ак Барсе». О подписании контракта сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне 27-летний защитник играл в «Торонто Мэйпл Лифс», проведя за эту команду 53 матча и набрав 7 (3+4) очков. Ранее Ожиганов выступал за ЦСКА, «Амур» и «Сибирь».

«Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве. У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что всё это поможет “Ак Барсу” добиваться побед», — отметил генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов.

Защитник уже играл под руководством Дмитрия Квартальнова. Главный тренер знает, как использовать сильные стороны Ожиганова, подчеркнули в пресс-службе «Ак Барса».

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