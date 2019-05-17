Глава ПФР поблагодарил Минниханова за высокое качество пенсионного и социального обеспечения

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов направил телеграмму Президенту РТ Рустаму Минниханову, поблагодарив его за высокое качество предоставления госуслуг в области пенсионного и социального обеспечения.

«Выражаю вам, руководству республики, искреннюю признательность за активную помощь и повседневную поддержку в реализации задач, возложенных на Пенсионный фонд РФ», – указано в телеграмме Дроздова.

Глава ПФР проинформировал Президента РТ, что правление фонда подвело итоги ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР. «За активную творческую работу, обеспечивающую высокое качество предоставления государственных услуг в области пенсионного и социального обеспечения, победителем с присвоением звания «Лидер Пенсионного фонда Российской Федерации за 2018 год» признано отделение ПФР по Республике Татарстан, возглавляемое Вафиным Эдуардом Яфасовичем», – говорится в тексте телеграммы.

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