В Татарстане планируют запустить платформу для выявления возможностей детей и школу программирования

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Минсвязи РТ и Минобрнауки РТ планируют запустить направленный на выявление возможностей детей совместный проект – цифровую платформу для школ. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

«Он (проект – прим. Т-и) направлен на выявление возможностей детей. Нет не талантливых детей, все дети талантливы. Основной вопрос в том, чтобы раскрыть их талант. Но у каждого человека разная скорость работы мозга, разная скорость открытия тех или иных возможностей в образовательном процессе», – объяснил собеседник агентства.

При этом министр отметил, что платформа позволит выявить, сколько времени каждому ребенку нужно для изучения какой-либо информации. Такой экспериментальный проект уже реализуется в Москве под названием «Хорошкола».

Кроме того, Минсвязи РТ совместно со Сбербанком намерено запустить образовательный проект, связанный с разработкой программного обеспечения, – школу № 21.

«Эта школа – уникальный образовательный проект, связанный с развитием ИТ-компетенций и коммуникационных компетенций в сфере разработки программного обеспечения, один из лидирующих мировых проектов», – добавил Шайхутдинов.

Соглашение с банком планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года.

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