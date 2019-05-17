Батулла, Нуриев и Иммамутдинова представят экспериментальный спектакль в театре Кариева

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Молодые театральные деятели Татарстана – Нурбек Батулла, Марсель Нуриев и Туфан Иммамутдинов представят 22 мая в театре Кариева импровизационный спектакль, сообщают организаторы.



С февраля этого года в Казани на площадке театра Кариева работала арт-лаборатория «Импровизация в театре». Ее инициатором выступило творческое объединение «Калеб». На протяжении трех месяцев с молодыми актерами работали обладатель «Золотой маски», артист Нурбек Батулла, хореограф Марсель Нуриев и режиссер Туфан Иммамутдинов.



По итогам кастинга для участия в творческой лаборатории были отобраны 18 человек, почти все они – студенты театрального училища, но есть и те, для кого театр – это любимое хобби, например, студентка КГАСУ, которая уже работает профессиональным дизайнером.



На создание творческой лаборатории в Татарстане Нурбека Батуллу вдохновил его личный опыт – в Санкт-Петербурге артист участвовал в русско-немецком проекте по театральной импровизации.



Нурбек Батулла поделился, что все усилия были направлены на то, чтобы поддержать творческий порыв участников и показать, что каждый из них уже сейчас может создать собственный театральный проект. «Мы хотим создавать новый театр, где не надо актерствовать в угоду трендам, а можно полностью отдаваться искусству», – рассказал артист.



Итогом работы творческой лаборатории станет выпускной импровизационный спектакль, который поставит участник многих экспериментальных творческих проектов, российский актер театра и кино, лауреат премии «Золотой софит» Андрей Феськов из Санкт-Петербурга.



Показ спектакля состоится в 19.00.

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