В Нижнекамске пьяный подросток на автомобиле «Рено» снес забор и попал в реанимацию

(Набережные Челны, 17 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске пьяный подросток на «Рено» снес забор и попал в реанимацию, пострадали также его пассажиры, сообщает местная Госавтоинспекция.

ДТП произошло сегодня ночью на улице Менделеева. 16-летний пьяный водитель автомобиля «Рено Логан», решивший с приятелями устроить прогулку по ночному городу, врезался в забор, после чего иномарка перевернулась.

В результате происшествия пострадал сам водитель, у которого медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, рваную рану лба. Пострадавший находится в реанимации.

Также были госпитализированы 16-летняя пассажирка с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом височной области и 14-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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