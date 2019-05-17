Песошин провел совещание о деятельности региональных центров инжиниринга и центров прототипирования

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел совещание по вопросам деятельности региональных центров инжиниринга и центров прототипирования республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Участникам совещания в Доме Правительства РТ рассказали о результатах финансово-хозяйственной деятельности центров по итогам прошлого года. Кроме того, они обсудили задачи на текущий год и обменялись мнениями о дальнейшем развитии центров.

О работе центров отчитались АО «Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов “Центр медицинской науки”», АО «Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан», АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной робототехники» и другие.

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