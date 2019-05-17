В «Татар-информ» пройдет пресс-конференция с победительницей конкурса «Мини-мисс Татарстан-2019»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В понедельник, 20 мая, в 13.00 в информационном агентстве «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная финалу конкурса «Мини-мисс Татарстан».

Итоги конкурса подведут 18 мая, а уже 20 мая победительницы – обладательницы титулов «Мини-мисс Татарстан-2019» и «Мини-мисс Казань-2019», станут гостями агентства и ответят на вопросы прессы вместе с руководителем агентства «МТ моделс» Ириной Николаевой.

Трансляцию пресс-конференции можно будет посмотреть на сайте «Татар-информ». В комментариях к онлайн-видео желающие смогут задать вопросы спикерам. Вопросы также принимаются на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать название СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



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