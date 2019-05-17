ВЦИОМ: На «Ночи музеев» россияне предпочитают художественные, краеведческие и исторические музеи

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Наибольшей популярностью во время «Ночи музеев» у россиян пользуются художественные, краеведческие и исторические музеи. Их намерены посетить 48, 46 и 44% участников акции соответственно, следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ночь музеев» повышает интерес к выставкам, уверены три четверти (74%) респондентов. При этом 19% считают, что интерес не зависит от акции, а 7% затруднились ответить на этот вопрос.

9% россиян придут на «Ночь музеев» впервые, а 7% посещали мероприятия ранее и планируют сделать это снова в этом году.

Те, кто отказался участвовать в акции, объяснили это нехваткой свободного времени (29%) и тем, что «Ночь музеев» не проводится в их городе (28%).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на «Ночи музеев» казанцев ждут необычные приключения, квесты, научные шоу, рок-концерты, выступления уличных музыкантов, лекции, встречи с известными артистами в музеях и творческих пространствах столицы РТ. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на портале «События».

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