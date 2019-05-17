Татар-информ

17 мая 2019, 16:52

Общество

В немецком Лейпциге проведут Сабантуй на трех языках

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Общество

В немецком Лейпциге проведут Сабантуй на трех языках

Сабантуй будет открыт для всех, кто хочет прикоснуться к национальным традициям, послушать татарские мотивы, попробовать домашнюю татарскую выпечку.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). 29 июня в 11:00 на зеленой площади аэропорта Лейпциг/Галле состоится Сабантуй, который будет вестись на трех языках: татарском, немецком и русском. Праздник организуют общественные организации и активисты Германии.

Сабантуй будет открыт для всех, кто хочет прикоснуться к национальным традициям, послушать татарские мотивы, попробовать знаменитую домашнюю татарскую выпечку и поучаствовать в захватывающих конкурсах.

Гостям Сабантуя в Лейпциге будет предложено принять участие или же наблюдать за конкурсами. Среди них – бой мешками на бревне, перетягивание каната, бег с коромыслом и полными ведрами, разбивание горшка вслепую, а также многие другие.

Не обойдется и без венца любого Сабантуя – традиционной татарской борьбы курэш. Помимо участия и просмотра любительской борьбы, гости смогут наблюдать за показательными поединками профессиональных борцов курэш, специально приглашенных из Казани.

В течение всего торжества у посетителей будет уникальная возможность попробовать традиционную свежеиспеченную татарскую выпечку, а после послушать песни и композиции в исполнении именитых татарских артистов и музыкантов из Казани.

Сабантуй ежегодно отмечается в более чем 160 городах мира и включен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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