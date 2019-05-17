Татар-информ

17 мая 2019, 21:06

Общество

Жители Татарстана смогут задать «дачные» вопросы специалистам Федеральной кадастровой палаты

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Общество

Жители Татарстана смогут задать «дачные» вопросы специалистам Федеральной кадастровой палаты

Кадастровая палата откроет всероссийскую горячую линию для дачников страны.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Федеральная кадастровая палата Росреестра в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости с 20 по 24 мая проведет горячие линии по всей стране. Жители Татарстана смогут задать «дачные» вопросы 23 мая, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Позвонив на телефон горячей линии, татарстанцы смогут узнать, что можно строить на садовых участках, как прописаться на даче, нужно ли платить налог за теплицы, что признается самостроем, как перевести садовый дом в жилой и наоборот. На эти и другие вопросы дачников ответят специалисты Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов напомнил, что значительные изменения внес федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества, вступивший в силу с 1 января этого года и ликвидировавший понятие дачных земель. Кроме того, до конца февраля для жилых строений, домов на садоводческих и дачных участках действовала так называемая «дачная амнистия», когда разрешалось поставить объект на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности в упрощенном порядке.

«Все эти изменения вызывают многочисленные вопросы со стороны владельцев приусадебных хозяйств. Федеральное законодательство не всегда легко считывается гражданами, поэтому необходимо уделить внимание вопросам просвещения населения, особенно это актуально в дачный сезон», – отметил Тухтасунов.

Горячая линия для жителей Татарстана будет работать 23 мая с 8 до 15 часов. Звонки принимаются по телефону: 8 (843) 514-90-77 (добавочный – 2293).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «дачную амнистию» могут продлить еще на три года.

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