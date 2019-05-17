(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В хозяйствах АО «Татагролизинг» засеяны все площади после гибели озимых. Всего в Кайбицком и Камско-Устьинском районах РТ в негодность пришли более 70% озимых.

В хозяйстве «Буртасы» Камско-Устьинского района РТ (АО «Татагролизинг») проведен повторный посев площадей, на которых погибли озимые.

Неблагоприятные погодные условия — засушливая осень и резкие колебания температуры весной — привели к гибели озимых на территории республики Татарстан. Сильнее всего пострадал регион Заволжья — в Кайбицком и Камско-Устьинском районах в негодность пришли более 70% озимых.

По словам главного агронома хозяйства «Буртасы» Фарида Садыкова, в прошлом году эти поля были засеяны отборными и самыми качественными семенами, земледельцы возлагали большие надежды на хороший урожай.

«Уже десятки лет работаю в хозяйстве, за это время пережили смену трех инвесторов, — рассказывает Фарид Садыков. — Акционерное общество “Татагролизинг” приступило к делу с особой готовностью, с большими планами. Были введены в оборот 2,5 тыс. гектаров дополнительных площадей — земли, которые предыдущие инвесторы не обрабатывали. Закуплены высококачественные семена. Введены удобрения из расчета 100 кг воздействующего вещества на гектар».

Однако в планы земледельцев природа внесла свои коррективы. 63% площадей с озимыми в хозяйстве «Буртасы» пришлось культивировать и пересеивать. Работы по пересеву удалось провести заблаговременно благодаря имеющемуся в хозяйстве запасу семян. Стоит отметить, что хозяйство «Бортас» не просто заново засеяло свои поля, но и помогло соседним хозяйствам, у которых не было страхового фонда семян.

В этом году общая площадь озимых в хозяйствах ООО «Татагролизинг» составляла 21,5 тыс. гектаров. Половина из них погибла. Несомненно, это существенные потери для хозяйств и большой экономический ущерб. Несмотря на это, в хозяйствах «Татагролизинга» сумели заново обработать и засеять эти земли.

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