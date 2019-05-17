Прокуратура возбудила административное дело на замруководителя исполкома Набережных Челнов

(Набережные Челны, 17 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Набережных Челнов возбудила административное дело в отношении заместителя руководителя исполкома, начальника Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития Ильмира Исхакова, сообщили в надзорном органе.

На Исхакова пожаловался директор ООО «Наследие», который ранее обратился в исполком с заявлением о подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Но Исхаков отказал предпринимателю в выдаче документа на том основании, что по участку проходит газопровод. А посему за согласованием бизнесмен, по мнению представителя власти, должен обратиться в ООО «Газпром Трансгаз Казань».

Однако прокуратура выяснила, что исполком не имел права отказывать в выдаче ГПЗУ по данной причине, поскольку она не предусмотрена Административным регламентом. По итогам проверки на руководителя Управления возбуждено административное дело. Материалы проверки направлены в Административную комиссию Набережных Челнов.

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