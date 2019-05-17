В Болгарии по делу о крупном мошенничестве полиция задержала жительницу Нижнекамска

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Болгарии полиция задержала россиянку по делу о крупном мошенничестве, сообщает ТАСС.

«Россиянку задержали в городе Варна. Российские правоохранительные органы разыскивали ее через Интерпол по делу о крупном мошенничестве. В ближайшее время суд Бургаса должен принять решение об аресте россиянки, а потом будет рассматривать дело об ее экстрадиции по требованию российских властей», – пишет агентство.

По данным ТАСС, в течение последних полутора лет женщина жила в селе Кошарица, где продавала сувениры на курорте Свети Влас.

По предварительным данным, речь идет об уроженке Нижнекамска Елене Мелентьевой, которую российские власти искали по обвинению в 22 эпизодах хищения денег клиентов турагентства Lenko Travel.

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