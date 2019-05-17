Äèíàðà Ïðîêîïüåâà

17 ìàÿ 2019, 13:24

Ïîëèòèêà

Ìèíòèìåð Øàéìèåâ: «Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà – ýòî óäà÷íûé âûáîð»

Ðåêîìåíäóåì

Ïîëèòèêà

Ìèíòèìåð Øàéìèåâ: «Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà – ýòî óäà÷íûé âûáîð»

Ôîòî: Ðàìèëü Ãàëè

Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê Òàòàðñòàíà è ïåðâûé Ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè ñòàë íîâûì ãîñòåì ïðîãðàììû «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì».

(Êàçàíü, 17 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèíàðà Ïðîêîïüåâà). Ïåðâûé Ïðåçèäåíò ÐÒ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ ñòàë íîâûì ãîñòåì ïðîãðàììû «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì». Îí íàçâàë óäà÷íûì âûáîðîì íàçíà÷åíèå Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà è ïåðå÷èñëèë êëþ÷åâûå êà÷åñòâà ñâîåãî ïðååìíèêà.

«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî óäà÷íûé âûáîð. Åãî [Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà] óñïåøíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ òîìó ïîäòâåðæäåíèåì, òåì áîëåå óæå íå ïåðâûé ñðîê ðàáîòàåò. Ãëàâíîå äëÿ Ïðåçèäåíòà – ñóìåòü îõâàòèòü ïðèîðèòåòíûé êðóã âîïðîñîâ. À ÷òîáû âñå áûëè äîâîëüíû ïåðâûì ëèöîì – òàêîãî íå áûâàåò», – óâåðåí Ìèíòèìåð Øàéìèåâ.

Îí òàêæå ðàññêàçàë, ïî÷åìó ðåøèë óéòè ñ ïîñòà Ïðåçèäåíòà ÐÒ è êòî â 2005 ãîäó óãîâîðèë åãî îñòàòüñÿ åùå íà îäèí ïðåçèäåíòñêèé ñðîê.

Ãîññîâåòíèê Òàòàðñòàíà ïðèçíàëñÿ, ÷òî âñåãäà ìå÷òàë çàíÿòüñÿ âîçðîæäåíèåì ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû è èñòîðèè. Îí ðàññêàçàë, êàê îáñóäèë ýòó òåìó ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì è ïî÷åìó äëÿ âîçðîæäåíèÿ áûëè âûáðàíû èìåííî äðåâíèé ãîðîä Áîëãàð è îñòðîâ-ãðàä Ñâèÿæñê.

Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ð²ÑŒÑŽ Ñ Ð³Ð¾ÑÑƒÐ´Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ð¼ ÑÐ¾Ð²ÐµÑ‚Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð¼ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½Ð° ÐœÐ¸Ð½Ñ‚Ð¸Ð¼ÐµÑ€Ð¾Ð¼ Ð¨Ð°Ð¹Ð¼Ð¸ÐµÐ²Ñ‹Ð¼

Îòäåëüíàÿ ÷àñòü ðàçãîâîðà áûëà ïîñâÿùåíà ñîçäàíèþ ïåðâûõ ïîëèëèíãâàëüíûõ êîìïëåêñîâ â Òàòàðñòàíå. Øàéìèåâ îáúÿñíèë, ïî÷åìó âåêòîð åãî âíèìàíèÿ òåïåðü íàïðàâëåí â ñòîðîíó îáðàçîâàíèÿ, è íàçâàë îñíîâíûå çàäà÷è ïðè ñîçäàíèè òðåõúÿçû÷íûõ øêîë â ðåñïóáëèêå.

Ïîëíóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â äâóõ ÷àñòÿõ ÷èòàéòå çàâòðà íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ».

Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30, è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.

Áîëüøå èíòåðåñíîãî â ëåíòå ßíäåêñ.Íîâîñòè - äîáàâüòå «Òàòàð-èíôîðì» â èçáðàííûå èñòî÷íèêè.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìóõàìåòøèí î æóðíàëèñòàõ: «Âû ëåòîïèñöû, íîñèòåëè áîëüøîé èñòîðèè»
Íîâîñòè äíÿ
14:10
Íî÷üþ â Òàòàðñòàíå ïîõîëîäàåò äî +2 ãðàäóñîâ

Ñèíîïòèêè ïðåäóïðåäèëè î íåáîëüøîì äîæäå è ñèëüíîì âåòðå.

13:59
Ïðîêóðàòóðà âîçáóäèëà àäìèíèñòðàòèâíîå äåëî íà çàìðóêîâîäèòåëÿ èñïîëêîìà Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Íàñëåäèå» ñîîáùèë, ÷òî Èëüìèð Èñõàêîâ îòêàçàë åìó â âûäà÷å ÃÏÇÓ ïî ïðè÷èíå, íå ïðåäóñìîòðåííîé ðåãëàìåíòîì.

13:48
Ó÷åíûå îïðåäåëèëè îñíîâíûå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ èíñóëüòà
13:38
Ïðÿìîé àâèàðåéñ ñîåäèíèò â èþíå Áóãóëüìó è Íàðüÿí-Ìàð

Ïàññàæèðû èç Òàòàðñòàíà ñìîãóò ëåòàòü â Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã ïî ïîíåäåëüíèêàì.

13:27
Â Áîëãàðèè ïî äåëó î êðóïíîì ìîøåííè÷åñòâå ïîëèöèÿ çàäåðæàëà æèòåëüíèöó Íèæíåêàìñêà

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ðîññèÿíêó ðàçûñêèâàëè ÷åðåç Èíòåðïîë ïî äåëó î õèùåíèè äåíåã êëèåíòîâ òóðàãåíòñòâà.

13:24
Ìèíòèìåð Øàéìèåâ: «Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà – ýòî óäà÷íûé âûáîð»

Ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê Òàòàðñòàíà è ïåðâûé Ïðåçèäåíò ðåñïóáëèêè ñòàë íîâûì ãîñòåì ïðîãðàììû «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì».

13:20
Â õîçÿéñòâàõ ÀÎ «Òàòàãðîëèçèíã» çàñåÿíû âñå ïëîùàäè ïîñëå ãèáåëè îçèìûõ

Â Êàìñêî-Óñòüèíñêîì è Êàéáèöêîì ðàéîíàõ â íåãîäíîñòü ïðèøëè áîëåå 70% îçèìûõ.

13:16
Ïèòåðñêàÿ áàëåðèíà «ñïàñëà» ïîñòàíîâêó «Øóðàëå» XXXII Íóðèåâñêîãî ôåñòèâàëÿ çà òðè äíÿ äî ïîêàçà

Â ñòàâøèé íàöèîíàëüíîé êëàññèêîé áàëåò Îëåã Èâåíêî, èñïîëíèâøèé ïàðòèþ ãëàâíîãî ïåðñîíàæà, ïðèâíåñ ÷àñòèöó êîìè÷íîñòè è îçîðñòâà.

13:12
Â Ëàèøåâñêîì ðàéîíå íà ðåêå Ìåøà çàäåðæàëè áðàêîíüåðîâ ñ ñåòÿìè è ðûáîé

Ðûáàêè íåçàêîííî ïðîìûøëÿëè íà Êóéáûøåâñêîì âîäîõðàíèëèùå.

13:02
Áóãóëüìèíöû âûøëè íà ìèòèíã ïðîòèâ ïåðåâîäà èíñòèòóòà «ÒàòÍÈÏÈíåôòü» â Àëüìåòüåâñê

Âûðàçèòü ïðîòåñò ñîáðàëèñü îêîëî ñòà ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ è ðàáîòàâøèõ ðàíåå íà íåì ïåíñèîíåðîâ.

12:54
Â ôèíàëå ôîðóìà «Íàø Òàòàðñòàí» îïðåäåëÿò ëó÷øèå ìîëîäåæíûå ïðîåêòû

Ðàçðàáîòêè ñî âñåé ðåñïóáëèêè áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà âûñòàâêå â êàçàíñêîì ÈÒ-ïàðêå.

12:44
Ìóõàìåòøèí î ÑÌÈ: «Íóæíî áûòü â òðåíäå è æèòü æèçíüþ ðåñïóáëèêè»
12:30
ÀÊÐÀ ïîâûñèëî êðåäèòíûé ðåéòèíã Tele2 äî óðîâíÿ A ñî ñòàáèëüíûì ïðîãíîçîì

Ïîâûøåíèþ ðåéòèíãà ïîñïîñîáñòâîâàëà âûñîêàÿ ðåíòàáåëüíîñòü êîìïàíèè.

12:29
Ì×Ñ Òàòàðñòàíà íàïîìèíàåò ìåñòíûì æèòåëÿì î ìåðàõ áåçîïàñíîñòè ïðè ñèëüíîì âåòðå

Óòðîì è âå÷åðîì 18 ìàÿ ìåñòàìè â Òàòàðñòàíå îæèäàåòñÿ ñèëüíûé ñåâåðî-çàïàäíûé âåòåð ïîðûâàìè äî 18 ìåòðîâ â ñåêóíäó.

12:16
Ìóõàìåòøèí î æóðíàëèñòàõ: «Âû ëåòîïèñöû, íîñèòåëè áîëüøîé èñòîðèè»

Ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ ÐÒ íå ðàç äåìîíñòðèðîâàëè ïðèìåð ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè è âåðíîñòè äåëó, çàÿâèë Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà Òàòàðñòàíà.

12:02
Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ WorldSkills Russia íà ïîäúåçäå ê àýðîïîðòó Êàçàíè îãðàíè÷àò äâèæåíèå ãðóçîâèêîâ

Â Êàçàíè ñ 20 ìàÿ ñòàðòóåò ôèíàë VII Íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà WorldSkills Russia, ñîðåâíîâàíèÿ áóäóò ïðîõîäèòü äî 24 ìàÿ.

11:54
Ñëåæåíèå çà îñàíêîé è áåçîïàñíîñòü îòåëåé: â Êàçàíè íà÷àëñÿ âòîðîé ôîðóì Digital Start

Ïîáåäèòåëè ôîðóìà ìîëîäåæíîãî öèôðîâîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîëó÷àò ïî 20 òûñ. ðóáëåé.

11:40
Àëüôèÿ Êîãîãèíà: Ïî÷òè ïîëãîäà ìîíîãîðîäà æèâóò â íåâåäåíèè

1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðèîðèòåòíàÿ ïðîãðàììà «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ìîíîãîðîäîâ» áûëà äîñðî÷íî çàâåðøåíà.

11:37
Â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ ó íàðêîêóðüåðà îáíàðóæèëè ïî÷òè 100 ãðàììîâ àìôåòàìèíà

Ñèíòåòè÷åñêèé íàðêîòèê îáíàðóæèëè ó ïàññàæèðà ëåãêîâóøêè, îñòàíîâëåííîé ñîòðóäíèêàìè ÄÏÑ.

11:26
Ìóõàìåòøèí ïðåäëîæèë ñîçäàòü â Òàòàðñòàíå ñïîðòèâíóþ ãàçåòó

Ñïîðò â ðåñïóáëèêå àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ, îäíàêî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî èçäàíèÿ â ðåñïóáëèêå íåò, ïîñåòîâàë Ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà ÐÒ.

11:23
Òðîå äîðîæíûõ ðàáî÷èõ ïîñòðàäàëè íà ïîæàðå â ñòðîèòåëüíîé áóäêå â Ìàëîé Àòíå

Ïîñòðàäàâøèõ ñ îæîãàìè ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè äîñòàâèëè â Àòíèíñêóþ ÖÐÁ.

11:22
Â ñîöñåòè ïîÿâèëîñü âèäåî, êàê ôóòáîëèñòû è áîëåëüùèêè «Íåôòåõèìèêà» ëèêóþò ïîñëå âûõîäà â ÔÍË

Ìàò÷ â Ñûçðàíè çàâåðøèëñÿ ñî ñ÷åòîì 2:0 â ïîëüçó íèæíåêàìöåâ.

11:10
Â «Ñìåíå» îòêðîåòñÿ âûñòàâêà «Ñàìèçäàòåëü, ñàì÷èòàòåëü»

Ýêñïîçèöèÿ âêëþ÷àåò àðòåôàêòû, ñâÿçàííûå ñ èçäàòåëüñêèìè ïðàêòèêàìè «Íàðîäíîãî äâîðíèêà Ðîññèè Ñòàðèêà Á. Ó. Êàøêèíà».

10:55
Â ×åðåìøàíñêîì ðàéîíå âîññòàíîâèëè ãàçîïðîâîä, ïîâðåæäåííûé èç-çà îáèëüíûõ äîæäåé

×Ï ïðîèçîøëî â ìèíóâøóþ ñðåäó â ñåëå Ñòàðûé Óòÿìûø.

10:52
×åëíèíöàì íà «Íî÷è ìóçååâ» ïðåäëîæàò ïîùóïàòü ñîäåðæèìîå 11 ÷åðíûõ êîðîáîê

Íåîáû÷íàÿ âûñòàâêà æäåò ãîðîæàí â ìóçåå èñòîðèè Àâòîãðàäà.

Ñîáûòèÿ