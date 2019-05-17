Ìèíòèìåð Øàéìèåâ: «Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà ïîñòó Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà – ýòî óäà÷íûé âûáîð»

(Êàçàíü, 17 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Äèíàðà Ïðîêîïüåâà). Ïåðâûé Ïðåçèäåíò ÐÒ Ìèíòèìåð Øàéìèåâ ñòàë íîâûì ãîñòåì ïðîãðàììû «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì». Îí íàçâàë óäà÷íûì âûáîðîì íàçíà÷åíèå Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Òàòàðñòàíà è ïåðå÷èñëèë êëþ÷åâûå êà÷åñòâà ñâîåãî ïðååìíèêà.
«ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî óäà÷íûé âûáîð. Åãî [Ðóñòàìà Ìèííèõàíîâà] óñïåøíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ òîìó ïîäòâåðæäåíèåì, òåì áîëåå óæå íå ïåðâûé ñðîê ðàáîòàåò. Ãëàâíîå äëÿ Ïðåçèäåíòà – ñóìåòü îõâàòèòü ïðèîðèòåòíûé êðóã âîïðîñîâ. À ÷òîáû âñå áûëè äîâîëüíû ïåðâûì ëèöîì – òàêîãî íå áûâàåò», – óâåðåí Ìèíòèìåð Øàéìèåâ.
Îí òàêæå ðàññêàçàë, ïî÷åìó ðåøèë óéòè ñ ïîñòà Ïðåçèäåíòà ÐÒ è êòî â 2005 ãîäó óãîâîðèë åãî îñòàòüñÿ åùå íà îäèí ïðåçèäåíòñêèé ñðîê.
Ãîññîâåòíèê Òàòàðñòàíà ïðèçíàëñÿ, ÷òî âñåãäà ìå÷òàë çàíÿòüñÿ âîçðîæäåíèåì ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû è èñòîðèè. Îí ðàññêàçàë, êàê îáñóäèë ýòó òåìó ñ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì è ïî÷åìó äëÿ âîçðîæäåíèÿ áûëè âûáðàíû èìåííî äðåâíèé ãîðîä Áîëãàð è îñòðîâ-ãðàä Ñâèÿæñê.
Îòäåëüíàÿ ÷àñòü ðàçãîâîðà áûëà ïîñâÿùåíà ñîçäàíèþ ïåðâûõ ïîëèëèíãâàëüíûõ êîìïëåêñîâ â Òàòàðñòàíå. Øàéìèåâ îáúÿñíèë, ïî÷åìó âåêòîð åãî âíèìàíèÿ òåïåðü íàïðàâëåí â ñòîðîíó îáðàçîâàíèÿ, è íàçâàë îñíîâíûå çàäà÷è ïðè ñîçäàíèè òðåõúÿçû÷íûõ øêîë â ðåñïóáëèêå.
Ïîëíóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â äâóõ ÷àñòÿõ ÷èòàéòå çàâòðà íà ïîðòàëå «Ñîáûòèÿ».
Òåëåâèçèîííóþ âåðñèþ èíòåðâüþ â ïðîãðàììå «Èíòåðâüþ áåç ãàëñòóêà ñ Àíäðååì Êóçüìèíûì» çðèòåëè ñìîãóò ïîñìîòðåòü íà òåëåêàíàëå «Òàòàðñòàí 24» â ñóááîòó, â 18.30, è â âîñêðåñåíüå, â 13.30.