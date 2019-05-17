Прямой авиарейс соединит в июне Бугульму и Нарьян-Мар

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Прямое авиасообщение свяжет Бугульму и Нарьян-Мар 3 июня. Полеты будут выполняться по понедельникам на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-200, сообщает пресс-служба татарстанской авиакомпании.

«С 3 июня авиакомпания начнет выполнять новый рейс по маршруту Бугульма – Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) – Бугульма», – говорится в сообщении перевозчика.

Из Татарстана самолет будет вылетать в 14.10 и прибывать в Нарьян-Мар в 16.30. Обратно в Бугульму борт отправится в 17.30. Длительность полета составит 2 часа 20 минут.

Нарьян-Мар – административный центр и единственный город Ненецкого автономного округа. Находится за Северным полярным кругом в низовьях реки Печоры, на расстоянии 110 км от Баренцева моря.

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