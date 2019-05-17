Сотрудники администрации Нижнекамска добрались на работу на велосипедах

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Мэр города Нижнекамска Айдар Метшин и сотрудники администрации Нижнекамска присоединились сегодня к акции «На работу на велосипеде», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Айдар Метшин поделился, что велокультура привлекает все большее количество нижнекамцев, не только в городе, но и в сельской местности, так как люди нацелены на здоровый образ жизни.



«Для меня это было откровением, когда я узнал, что и зимой, и в ненастье, и по пересеченной местности с удовольствием люди катаются», – признался градоначальник.



Айдар Метшин также рассказал и о нововведениях, которые облегчат езду велосипедистам. На сегодняшний день рассматривается положительный опыт других регионов: и Татарстана, и России в целом, и зарубежных стран. В Нижнекамске оборудуются стоянки во дворах в микрорайонах – чтобы люди могли велосипеды парковать с обеспечением сохранности.





К акции присоединились и другие руководители. Среди них – руководитель аппарата Совета Нижнекамского района Артур Сафин, замглавы исполкома Нижнекамского района Ильнар Бадретдинов, начальник отдела по связям с общественными формированиями и национальным вопросам Фархад Сафиуллин и начальник отдела мобилизационной подготовки и безопасности населения Тимофей Николаев.

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