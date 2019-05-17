Татар-информ

17 мая 2019, 18:22

Общество

«Макдоналдс» планирует увеличить число ресторанов в Татарстане в два раза

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Общество

«Макдоналдс» планирует увеличить число ресторанов в Татарстане в два раза

Фото: Владимир Васильев

На данный момент в республике работают 24 ресторана быстрого обслуживания.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ») Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» планирует расширить свою географию в Татарстане в два раза — на данный момент в республике работает 24 площадки. Об этом на пресс-конференции, посвященной 20-летию присутствия бренда на республиканском рынке, рассказал гендиректор ООО «Региональная сеть предприятий питания» Александр Калинин.

«На сегодняшний день только 9% жителей России питаются вне дома. Если взять среднюю мировую цифру — таких людей от 35 до 50%. То есть рынок имеет огромный потенциал, тем более в Татарстане», — прокомментировал Калинин.

Он также добавил, что «Макдоналдс» рассматривает как новые города, в которых рестораны еще не открыты, так и те, где сеть активно развита. Так, на конец мая запланировано открытие второго ресторана в Альметьевске. Кроме того, в качестве одной из площадок для открытия заведения рассматривают Зеленодольск.

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«Вчера мы ездили в Зеленодольск, смотрели трассу, возможные площадки, инфраструктуру. Мы открыты, рассматриваем все города», — добавил спикер.

В свою очередь основатель «Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов добавил, что рестораны сети быстрого питания «Макдоналдс» открывают не только в городах-миллионниках, в качестве площадок рассматривают и населенные пункты с небольшим числом жителей.

«Мы открыли первый ресторан не в столице региона — в Нижнекамске — примерно 18 лет назад... Через некоторое время „Макдоналдс“ открылся в Бугульме — там проживает менее 100 тыс. человек, но проект состоялся и был успешным. Для экономически-развитых стран открытие ресторана в городах, где проживает менее 30 тыс. населения — это нормально», — заключил Хасбулатов.

«Макдоналдс» отмечает 20-летие присутствия на татарстанском рынке. За это время в экономику республики сеть инвестировала более 2,7 млрд рублей и заплатила 2,5 млрд налогов. За 20 лет «Макдоналдс» обслужил около 150 млн гостей, сейчас ежедневно ресторан посещают порядка 50 тыс. человек.
 

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