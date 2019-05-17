В финале форума «Наш Татарстан» определят лучшие молодежные проекты

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В казанском ИТ-парке 19 - 20 мая пройдет финал Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей», на котором будут определены лучшие молодежные проекты. Победителей наградит Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщают организаторы события.

На выставке будут представлены разработки со всей республики. Среди них – легкие несущие конструкции из пултрузионных стеклопластиковых профилей для авиации и строительства, беспилотник с системой мониторинга и предупреждения лесных пожаров, проект коворкинга «Мама работает», где находящиеся в декрете молодые женщины получат возможность дополнительного дохода без отрыва от воспитания детей, и программа популяризации татарского языка в городской среде URBANTATAR.

В рамках программы форума молодежи расскажут про инновации, маркетинг, конкурентоспособность и творчество. Спикерами форума станут руководитель «Яндекс. Деньги» Дарья Зайцева, соавтор «Реутов-ТВ», автор и ведущий рубрик в программе «Вечерний Ургант» и интернет-шоу Comment Out Владимир Маркони, создатель проекта My Inspiration, создатель и ведущая популярного подкаста «Простая история вдохновения» Анна Горозия, член Экспертного совета по финансовым технологиям в Комитете по финансовому рынку Госдумы РФ, владелец управляющей компании в сфере blockchain-технологий Ильдар Харипов.

Запланированы лекции известных казанских бизнесменов, которые поделятся своими историями успеха, а также медиаменеджеров Ярослава Муравьева и Юлии Турановой. На форуме также выступят визажист Алиса Тулынина, завоевавшая титул Mrs. Globe, и писатель, автор книги «147 свиданий» Радмила Хакова. Для финалистов форума подготовлена и развлекательная программа.

Всего в 2019 году в оргкомитет форума поступили 963 проекта, по итогам проведения заочного и очного отборочных этапов в финал прошли 48 из них. За всю историю форума были представлены 8 тыс. 143 проекта, 134 оказались успешно реализованы. Благодаря форуму 64 проекта смогли стать победителями федеральных грантовых конкурсов.

Вход на финальную выставку IX Республиканского молодежного форума «Наш Татарстан. Территория возможностей» свободный по предварительной регистрации на сайте – http://forumtatarstan.com/.

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