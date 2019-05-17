Бугульминцы вышли на митинг против перевода института «ТатНИПИнефть» в Альметьевск

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Несколько дней назад в Бугульме у главного здания Татарского научно-исследовательского и проектного института нефти собрались около сотни митингующих, чтобы выразить протест против перевода НИИ в Альметьевск. О грядущих преобразованиях не объявляли официально, но соответствующие слухи появились в Интернете еще в прошлом году.

«Инициаторы митинга – в основном сотрудники “ТатНИПИнефть“ и пенсионеры этого предприятия, видимо, болеют за него душой. Главный вопрос – перевод института из Бугульмы в Альметьевск, слухи о котором появились примерно в прошлом году», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник отдела по работе со СМИ Совета Бугульминского района Марина Сагитова.

Акция не была согласована с администрацией, но прошла мирно, с собравшимися беседовал заместитель главы района Фанис Мухаметов. После демонстрации городское руководство обратилось в компанию «Татнефть».

«Мы проявили инициативу и обратились к руководству “Татнефти“ с этим вопросом, их представители организовывают встречу с генеральным директором ПАО “Татнефть“ Наилем Магановым, она запланирована на 24 мая», – сообщила Сагитова.

Местные СМИ отмечают, что из-за перевода отделов института в соседний Альметьевск Бугульма может пострадать от безработицы и обнищать, ведь город уже потерял ряд важных предприятий – Управление северо-западными магистральными нефтепроводами, ликероводочный, пивной и фарфоровый заводы, птицефабрику, зверосовхоз, ЖБИ.

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