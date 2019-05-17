АКРА повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня A со стабильным прогнозом

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО «Т2 РТК Холдинг» до уровня А с прогнозом «стабильный». Это обусловлено позитивной динамикой операционных и финансовых результатов Tele2 по итогам 2018 года, улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.

Одним из ключевых факторов повышения рейтинга Tele2 стали «крупный размер и высокая рентабельность компании». Среднегодовой прирост абонентской базы оператора в 2017-2018 годах составил 4,2%. Этот рост сопровождался увеличением средней месячной выручки на одного пользователя – ARPU (+11,5% в 2018 году), что позволило Tele2 нарастить выручку по итогам 2018 года на 16,4%. В 2018-м, как и в предшествующем году, компания сохраняла высокий уровень рентабельности по FFO (средства от операций) до фиксированных платежей и налогов – 31%.

Аналитики АКРА отмечают стабильность бизнеса оператора: «Высокая оценка операционного профиля Tele2 обусловлена прежде всего сильным бизнес-профилем компании». АКРА обращает внимание и на широкую географию деятельности оператора: Tele2 предоставляет услуги мобильной связи в стандартах 4G/3G/2G в 67 регионах РФ. Кроме того, АКРА оценивает высокое качество корпоративного управления Tele2. В компании разработана и действует стратегия развития на 2018–2022 годы. По мнению финансовых аналитиков, «структура акционеров оператора прозрачна, а работа риск-менеджмента структурирована и формализована».

Среди прочих факторов повышения кредитного рейтинга АКРА отмечает снижение долговой нагрузки до средней. Отношение общего долга Tele2 к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2018 года сократилось до 3,17 (против 4,24 годом ранее). АКРА допускает возможность снижения данного показателя до 2,5–2,7 в ближайшие три года. Аналитики АКРА ожидают сохранения тенденции к увеличению абонентской базы компании в 2019–2021 годах. По их прогнозам, в этот период Tele2 удержит высокий показатель рентабельности по FFO до фиксированных платежей и налогов на уровне, близком к текущему.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 млн пользователей. Оператор лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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