МЧС Татарстана напоминает местным жителям о мерах безопасности при сильном ветре

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана завтра в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«С пяти часов утра до шести часов вечера 18 мая местами в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 18 метров в секунду», – рассказали в МЧС.

МЧС Татарстана напоминает, что при усилении ветра рекомендуется не выходить без острой необходимости из дома. На улице держаться подальше от дорожных знаков, вывесок, крыш домов и больших деревьев. Смертельно опасным может быть нахождение под линиями электропередачи.

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