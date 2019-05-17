(Набережные Челны, 17 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухметдинова). Челнинские художники-графики приняли участие в проекте «Контрапост» в Москве, сообщили в Управлении культуры Автограда.

В зале изобразительных искусств Поволжского отделения Российской академии художеств в Москве прошла церемония открытия художественного проекта «Контрапост» художников России, Италии и Польши, которые используют в своем творчестве графические техники.

В проекте приняли участие челнинские художники Марат Мингалеев и Рушания Шайхутдинова. Все их работы выполнены с использованием туши, пера и кисти. Также среди произведений немало картин в технике линогравюры, коллаграфии, офорта, сухой иглы, шелкографии.

В Европе графика считается «умирающей» техникой, несмотря на то, что история ее использования насчитывает несколько столетий. Организаторы выставки решили поддержать «непопулярный», но очень выразительный жанр, собрав в одном месте работы художников, фанатично преданных графике.

После Москвы экспозиция будет представлена в Казани, Набережных Челнах, Саратове и итальянском городе Верчелли.

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