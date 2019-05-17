«Гипронииавиапром» отсудил 4,2 млн рублей у «Фасадэлитстроя» за срыв ремонта офиса КАЗ

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Инженерно-строительная компания «Казанский Гипронииавиапром» в Арбитражном суде Татарстана отсудила у ООО «Фасадэлитстрой» почти 4,2 млн рублей из-за непоставки стройматериалов, за которые уже была перечислена предоплата. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Проектно-строительная организация «Казанский Гипронииавиапром» заключила договор с «Фасадэлитстроем» на поставку товаров для реконструкции фасадов и витражей административной части Казанского авиационного завода на сумму 7,2 млн рублей.

Предприятие перечислило поставщику 6,1 млн рублей в качестве предоплаты, однако «Фасадэлитстрой» поставил стройматериалы лишь на 2,4 млн рублей. «Гипронииавиапром» разорвал договор, но продавец не вернул перечисленные ему средства. После этого компания обратилась в суд.

«Взыскать с ООО “Фасадэлитстрой“ в пользу ООО “Инженерно-строительная компания "Казанский Гипронииавиапром"“ 3,6 млн. рублей неосновательного обогащения, 583 тыс. рублей неустойки», – говорится в решении Арбитражного суда РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.