В Лаишевском районе на реке Меша задержали браконьеров с сетями и рыбой

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Лаишевском районе на реке Меша задержали браконьеров с сетями, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ вместе с коллегами из Лаишевского района и специалистами из природоохранной прокуратуры РТ установили группу браконьеров, промышлявших на Куйбышевском водохранилище», – рассказали в полиции.

Из моторной лодки злоумышленников изъяли 193 экземпляра рыбы разных видов.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов.

Нарушителям грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.