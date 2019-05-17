Слежение за осанкой и безопасность отелей: в Казани начался второй форум Digital Start

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В казанском ИТ-парке стартовал молодежный форум Digital Start. 17 команд, включающих школьников и студентов, представят свои бизнес-проекты.

«Основная задача наша – запустить активность в сфере молодежного предпринимательства, причем сделать это так, чтобы было доступно всем, потому что обучение бесплатное», – рассказал директор ИТ-парка Антон Грачев.

Форум открыл вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. «Молодежное предпринимательство – это, пожалуй, одна из самых ценных компетенций, которая может формироваться у вас, у молодого подрастающего поколения, у людей, которые будут определять облик будущего нашей республики и нашей страны», – заметил он в своем приветственном слове.

В течение дня презентации проектов участников будут чередоваться с мастер-классами представителей современного IT-рынка и бизнес-сообщества – директора по развитию медиапроектов соцсети «ВКонтакте» Арсения Ашомко, основателя образовательной платформы Players Игоря Дубинникова и других.

Одной из участниц мероприятия, Эльвине Хасановой, – всего 15 лет. Она год работает в бизнес-компании при школе, в которой учится. Их команда занимается производством ручных коробок, кружек, термосов и блокнотов.

«Здесь очень интересные мастер-классы, мы уже прочитали информацию. Мне кажется, нас за один день очень сильно прокачают», – поделилась школьница своими ожиданиями с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Ученица художественной школы 15-летняя Азалия Муртазина научилась использовать свои умения для заработка – она рисует картины на заказ. «Меня интересует сфера бизнеса, хочется узнать побольше», – пояснила она.

На презентацию проектов участникам дали по три минуты. Первыми вышли студенты КФУ. На суд зрителей они представили онлайн-камеру, которая следит за осанкой человека.

По итогам форума команды, которые займут первое и второе места, получат по 20 тыс. рублей, а ставшей третьей вручат ноутбук от ИТ-парка. Также первые шесть лучших команд наградят сертификатами на обучение английскому языку. Кроме этого, все состязающиеся получат сертификаты участника.

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