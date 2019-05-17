Во время проведения WorldSkills Russia на подъезде к аэропорту Казани ограничат движение грузовиков

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). На подъездной дороге к аэропорту Казани с 20 по 24 мая ограничат движение грузовиков из-за проведения национального чемпионата по профмастерству WorldSkills Russia. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 20 по 24 мая с 8.00 до 19.00 на подъездной дороге к международному аэропорту “Казань” от трассы Р-239 Казань – Оренбург будет временно ограничено движение для грузовых транспортных средств», – говорится в сообщении организации.

В связи с этим «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей следовать требованиям временных дорожных знаков.

В Казани с 20 по 24 мая пройдет финал VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Более 1,5 тыс. конкурсантов из 85 регионов страны будут состязаться по 92 компетенциям WorldSkills и 48 компетенциям WorldSkills Juniors.

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