Зеленодольск примет всероссийские мотоциклетные кроссы на Кубок ДОСААФ РТ

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). 18 мая в микрорайоне Мирный города Зеленодольска состоятся мотоциклетные соревнования в дисциплине мотокросс Кубка ДОСААФ РТ по мотокроссу посвященного «Дню Победы», сообщают организаторы.

В мотоциклетном кроссе на Кубок ДОСААФ РТ примут участие более 80 спортсменов из городов Татарстана – Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, а также из девяти регионов России: Ульяновской, Кировской, Самарской областей, Марий Эл, Республик Чувашии и Удмуртии, Нижнего Новгорода, Пензы и Пермского края.

Соревнования пройдут в семи классах, из которых два детских и пять взрослых. На старт выйдут участники в возрасте от семи до 60 лет.

Почетными гостями соревнований станут мэр города Зеленодольска Александр Тыгин, представители администрации Зеленодольского района и Минспорта РТ.

Предварительное начало старта заездов в 10.00.

Организаторами мотокросса являются ДОСААФ РТ, Федерация мотоспорта РТ и администрация Зеленодольского района.

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