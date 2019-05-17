Татар-информ

17 мая 2019, 11:10

Культура

В «Смене» откроется выставка «Самиздатель, самчитатель»

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Культура

В «Смене» откроется выставка «Самиздатель, самчитатель»

Экспозиция включает артефакты, связанные с издательскими практиками «Народного дворника России Старика Б. У. Кашкина».

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 17 мая, в казанском Центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Арт-книга Евгения Малахина / Старика Б. У. Кашкина: самиздатель, самчитатель».

Как сообщает пресс-служба центра, выставка посвящена издательским практикам легендарного деятеля неофициального искусства Екатеринбурга – Евгения Малахина (1938 – 2005), больше известного как панк-рок-скоморох и «Народный дворник России Старик Б. У. Кашкин». Он неизменно интересовался возможностями, связанными с визуальным воплощением слова и занимался самыми различными формами самиздата – от фотокниг и проиллюстрированных его друзьями-художниками сборников собственных стихов до причудливых книжных объектов из коры и дерева.

Экспозиция включает экспонаты из коллекции музея-лаборатории Б. У. Кашкина Уральского федерального университета. Это экспериментальные фотографии 1970-х годов, «морально-бытовые» и «шинковательно-познавательные досочки» с текстами Малахина и примитивистскими рисунками «картинников» 1990-х, которые художник дарил во время уличных музыкальных хэппенингов, документальные фото, видео- и аудиозаписи.

Выставка организована в рамках проекта «Бука-марафон», посвященного 80-летию Евгения Малахина и десятилетию существования его музея совместно с факультетом искусствоведения и социокультурных технологий УрФУ и музеем-лабораторией художника.

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Открытие состоится в 12 часов, вход свободный. Работать выставка будет вплоть до 16 июня. 

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