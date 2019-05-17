Альфия Когогина: Почти полгода моногорода живут в неведении

(Набережные Челны, 17 мая, «Татар-информ»). Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина выступила от имени фракции «Единая Россия» на заседании парламента и выразила озабоченность досрочным прекращением господдержки моногородов.

В 2016 году Правительство РФ включило направление «Моногорода» в число основных приоритетов, предусмотрев для них отдельную государственную программу. За два года были запущены долгосрочные механизмы: созданы 72 ТОСЭР в моногородах, реализуются программы поддержки малого и среднего бизнеса, софинансируются новые объекты инфраструктуры. Но 1 января текущего года приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» была досрочно завершена.

«Почти полгода моногорода живут в неведении. Не знают, что же будет дальше», – заявила парламентарий. И напомнила, что в конце марта в Госдуме прошли парламентские слушания, посвященные реализации национальных проектов в моногородах. По ее словам, моногорода так и не стали приоритетом деятельности Правительства страны и не попадают в систему мониторинга реализации нацпроектов.

«Мы с этим не согласны. Я, будучи избрана от одномандатного округа, в котором два моногорода, и представляя регион, в котором их семь, не имею морального права оставить эту тему», – подчеркнула она.

В ходе обсуждения темы поступило предложение разработать новую федеральную программу поддержки монопрофильных муниципальных образований и сформировать систему мониторинга основных показателей реализации национальных проектов на территории моногородов.

Кроме того, Когогина предложила совместно с органами исполнительной власти субъектов провести оценку фактического социально-экономического положения моногородов, определить оптимальные объемы бюджетных трансферов для выполнения социальных обязательств и качественной реализации национальных проектов.

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