Skills Bazaar в парке Горького представит 20 мастерских

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В воскресенье, 19 мая, с 10:00 в парке им. Горького откроется Skills Bazaar. На большом газоне парка будут работать 20 мастерских, где флористы, бренд-шефы, гончары, мастера по коже, дереву, бетону и многие другие бесплатно обучат тонкостям своего ремесла всех желающих, сообщает Дирекция скверов и парков Казани.



В субботу, 18 мая, в парке им. Урицкого пройдет фестиваль в честь Всемирного дня скандинавской ходьбы. Профессиональные инструкторы Международной федерации скандинавской ходьбы научат правильно подбирать палки, ответят на вопросы и помогут пройти дистанцию. Участие бесплатное, зарегистрироваться на фестиваль можно будет на месте в день мероприятия. Начало в 9.00. Сбор участников – рядом со спортивными площадками. А в 13.00 в парке начнется открытый фестиваль по брейк-дансу «Школа на школу».



В 11.00 в Горкинско-Ометьевском лесу, в пространстве «Основа основ», пройдет бесплатное занятие по медитации.



Также 18 и 19 мая с 10:00 до 15:00 в парке им. Урицкого состоится турнир по уличному баскетболу, где каждый желающий может принять участие в играх 3х3 и 1х1. Регистрация команд проходит до 18 мая по ссылке. Победители получат абонементы в фитнес-центр, скидки на посещение батутного центра и многое другое.



19 мая в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет детский праздник «Планета детства Smartykids». В программу включены квест-анимация из интеллектуальных и подвижных игр и выступление кавер-групп. Также участники праздника продемонстрируют свои достижения в области ментальной арифметики и робототехники. Начало в 16.00.

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