(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Черемшанском районе восстановили газопровод, поврежденный из-за обильных дождей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Работы по восстановлению опор магистральной линии воздушного газопровода были проведены вчера. Кроме того, накануне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению безопасности Черемшанского района и оценочной комиссии с целью определения нанесенного ущерба», – рассказали в МЧС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 15 мая из-за сильных дождей без газа и электричества остались 155 домов, в которых проживают 411 человек. Из-за обильных осадков произошел сход воды с полей, в результате чего в селе Старый Утямыш подтопило 13 домов. Вечером того же дня электроснабжение было восстановлено, а работы по восстановлению газоснабжения были перенесены на следующий день.

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