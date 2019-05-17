В соцсети появилось видео, как футболисты и болельщики «Нефтехимика» ликуют после выхода в ФНЛ

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над «Сызранью-2003» и забронировал себе место в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Матч в Сызрани завершился со счетом 2:0 в пользу нижнекамцев. В итоге «Нефтехимик» набрал 54 очка и досрочно обеспечил себе первое место в группе «Урал-Приволжье».

В российском футболе несколько дивизионов – лиг, в которых играют команды примерно одного класса. Два года назад «Нефтехимик» попал в лигу третьего уровня – ПФЛ, но нынешний сезон позволил подняться на уровень выше – в ФНЛ, чтобы соревноваться с более профессиональными командами. Уже в начале лета нижнекамский клуб будет играть в лиге второго уровня.

Тренер Юрий Уткульбаев после игры рассказал, что ни он, ни его подопечные никак не ожидали, что оформят чемпионство в Сызрани. «Но мы слишком долго к этому шли», – признался специалист и поблагодарил не только футболистов, но и обслуживающий персонал, работников базы и клуба.

В социальных сетях появилось несколько видео, на которых запечатлено ликование команды и болельщиков.

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