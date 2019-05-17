Минтруд РТ: Два дополнительных дня отдыха ждут в июне жителей Татарстана

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Сразу два дополнительных дня отдыха ждут жителей Татарстана в июне. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ 12 июня – День России – является нерабочим праздничным днем. В соответствии с Законом Республики Татарстан “О праздничных днях и памятных датах РТ“ в республике нерабочим праздничным днем является, в частности, Ураза-байрам», – поясняется в сообщении.

В этом году в соответствии с указом Президента РТ днем начала проведения праздника Ураза-байрам является 4 июня. Таким образом, 4 и 12 июня являются нерабочими днями. Продолжительность рабочих дней, предшествующих праздничным, – 3 и 11 – июня будет сокращена на один час.

Всего в этом году со всеми праздниками, субботами и воскресеньями жители республики будут отдыхать 121 день. Согласно производственному календарю, в течение этого года трудиться татарстанцам придется 244 рабочих дня. Девять предпраздничных дней (22 февраля, 7 марта, 30 апреля, 8 мая, 3 и 11 июня, 29 августа, 5 ноября, 31 декабря) сокращены на один рабочий час.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.