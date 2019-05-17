Татар-информ

17 мая 2019, 10:42

ОбществоСпорт

Парк «Черное озеро» примет первенство Татарстана по судомодельному спорту

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ОбществоСпорт

Парк «Черное озеро» примет первенство Татарстана по судомодельному спорту

Фото: kzn.ru

Школьники будут соревноваться в искусстве управлять радиоуправляемыми моделями.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В воскресенье, 19 мая, в акватории казанского парка «Черное озеро» состоится открытое первенство Татарстана по судомодельному спорту, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Состязаться в искусстве управлять радиоуправляемыми моделями будут школьники, относящиеся к двум возрастным категориям: до 13 лет и от 14 до 18 лет. Соревноваться друг с другом будут команды из Казани, Альметьевска, Зеленодольска, Набережных Челнов, Рыбной Слободы, Богатых Сабов и других населенных пунктов республики.

В номинации «Радиоуправляемые модели кораблей и судов» участники первенства должны будут провести свои модели фигурным курсом. В номинации «Гоночные радиоуправляемые модели класса “ЭКО эксперт”» несколько моделей примут участие в гонке по треугольной дистанции. А в номинации «Скоростные радиоуправляемые модели фигурного курса» будет необходимо за минимальное время пройти специальную дистанцию.

По информации Республиканского центра дошкольной работы, церемония открытия турнира состоится в 9.00, а первые старты начнутся в 9.30. 

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