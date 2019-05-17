(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). О правилах поведения на дорогах напомнят казанским школьникам автоинспекторы накануне летних каникул, сообщили в Городской автоинспекции.

С 15 мая по 2 июня в Казани проходит профилактическое мероприятия «Внимание – дети!», представляющее собой комплекс различных мер, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

«За время летних каникул в прошлом году в Казани было зарегистрировано 50 ДТП с участием детей, в которых одна 15-летняя девушка погибла, еще 50 детей получили различные травмы. Согласно анализу, каждое третье ДТП с детьми заканчивается серьезными последствиями, каждая шестая авария произошла по неосторожности самих юных пешеходов», – рассказал начальник отдела ГИБДД Казани Игорь Новиков.

Он отметил, что самым опасным нарушением ПДД у водителей стало непредоставление преимущества в движении пешеходу, а самым распространённым нарушением у детей стал переход дороги в не предназначенном для этого месте.

«Конец учебного года и начало летних школьных каникул – период, когда школьники оказываются предоставлены сами себе, проводят время на улице без присмотра взрослых. Поэтому очень важно напомнить детям об основных правилах безопасного поведения на дороге и в транспорте. Ключевую роль в этом деле должны сыграть родители», – рассказал Новиков.

В рамках акции офицеры посетят автотранспортные предприятия города, навестят учащихся с лекциями и беседами по ПДД. Будет организована комплексная проверка улиц и дорог, техсредств организации дорожного движения в районе детских садов и школ.

Кроме того, в Казани пройдут шесть рейдов «На дороге юный пешеход!». Инспекторы по пропаганде вместе с ЮИДовцами и инспекторами по делам несовершеннолетних будут ловить ребят, которые переходят дорогу на красный или вне пешеходного перехода.

Кроме того, автоинспекторы в рамках уже других рейдов «Сохраним жизни юных пассажиров!» будут также ловить родителей, которые перевозят детей в авто с нарушениями требований безопасности.

«В первый день лета в рамках городского праздника на территории Казанского Кремля будет организована работа велогородка для всех желающих. Ребята смогут опробовать свои навыки управления велосипедом на трассе с препятствиями и поучаствовать в познавательных конкурсах. Это мероприятие призвано напомнить детям об основах безопасного поведения на дороге. Победителей и активных участников наградят памятными призами», – уточнил начальник отдела ГИБДД Казани.

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