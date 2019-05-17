В число редких для Казани имен вошли Адам, Гордей, Дарьяна и Тамила

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Управление ЗАГС Казани назвало самые популярные и самые редкие имена, которые дали своим родившимся на прошлой неделе детям жители города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Среди редких для города имен оказались такие мужские, как Адам и Гордей, и такие женские, как Александрина, Алексия, Дарьяна, Зоя, Изабелла и Тамила.

При этом самыми популярными в столице Татарстана на минувшей неделе среди мужских имен стали Александр, Амир, Арсений, Мирон и Шамиль, а среди женских – Алиса, Самира и София.

Всего в Казани за неделю родились 330 детей: 157 девочек и 173 мальчика. Самой юной матери исполнилось 17 лет, тогда как самому юному отцу был 21 год. Возраст самого зрелого отца равнялся 52 годам, а самой зрелой матери – 45.

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