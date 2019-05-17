Челнинцам на «Ночи музеев» предложат пощупать содержимое 11 черных коробок

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Сегодня, 17 мая, с 17 до 22 часов в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» вход в музей истории Набережных Челнов будет свободным. Посетителей ждет разнообразная программа: бесплатные экскурсии, мастер-классы, гонки робовездеходов, много музыки и танцев, пишут «Челнинские известия».

Всех гостей также ждет необычная тактильная выставка, экспонаты которой, находящиеся в 11 черных ящиках, можно будет потрогать руками. Автор проекта – приехавшая в Челны из Италии архитектор Полина Кожина рассказала, что таким необычным образом организаторы решили провести исследование, как местные жители воспринимают различные места родного города.

По словам архитектора, в 11 коробках собраны самые знаковые места Челнов. Интересующийся помещает внутрь руку и старается определить, какой объект находится внутри. Они разные по фактуре – шуршащие, мягкие, скользкие, твердые.

«Мы хотим получить обратную связь от людей: их представления, ассоциации, запомнившиеся запахи. С учетом общественного мнения в дальнейшем будут развиваться районы, пространства в городе. Промежуточные итоги этих исследований мы озвучим 30 мая», – пояснила Полина Кожина.

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