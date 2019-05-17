Новым гендиректором аэропорта «Казань» назначен Сергей Романцов

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Генеральным директором АО «Международный аэропорт “Казань”» назначен Сергей Романцов, сменивший на этом посту Алексея Старостина. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы Татарстана.

К новым должностным обязанностям Романцов приступил 16 мая. Среди приоритетных для него задач – дальнейшее повышение операционной эффективности аэропорта, развитие воздушной гавани как одного из ведущих аэропортов страны и ее инфраструктуры, отмечается в сообщении пресс-службы.

Сергей Романцов 26 лет работает в авиационной отрасли, в том числе более 20 лет – на управленческих должностях. С 2009 года он был исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Аэропорт “Бегишево“», а с 2012-го – его генеральным директором.

Алексей Старостин руководил Международным аэропортом «Казань» 11 лет, с 2008 года. Согласно информации официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, ему поступило предложение перейти на другую работу.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», аэропорт «Казань» вошел в топ-10 лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до 5 млн человек в год по оценке Skytrax.

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