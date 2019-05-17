Татар-информ

17 мая 2019, 09:21

Происшествия

Из-за пожара в подвале зеленодольской пятиэтажки эвакуировали 21 жильца

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Происшествия

Из-за пожара в подвале зеленодольской пятиэтажки эвакуировали 21 жильца

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На площади 20 квадратных метров загорелся мусор в доме на улице Гастелло.

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Зеленодольске из-за пожара в подвале пятиэтажки эвакуировали 21 жильца, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что в доме на улице Гастелло в подвале загорелся мусор. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», – рассказали в МЧС.

При помощи спасательных масок огнеборцы вывели из дома 21 человека, среди которых был ребенок.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил пользования электрооборудованием.

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