Набережные Челны примут этап международного детского футбольного фестиваля «Локобол-РЖД»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Завтра, 18 мая, в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» состоится региональный этап международного детского футбольного фестиваля «Локобол-РЖД», сообщает оргкомитет фестиваля.

В соревнованиях за выход во второй этап фестиваля (межрегиональный финал) примут участие 20 команд мальчиков 2008-2009 годов рождения из Казани, Нижнекамска, Мамадыша, Мензелинска, Заинска, Чистополя и Елабуги.

В этом году фестиваль посвящен 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Международный детский футбольный фестиваль «Локобол-РЖД», который проводится с 2007 года, входит в число социальных проектов ОАО «РЖД» и является одним из крупнейших в Европе.

Фестиваль проводится среди команд девочек и мальчиков 2008–2010 годов рождения и включает три этапа: региональный, межрегиональный и суперфинал. Матч суперфинала состоится в Москве.

Организаторами фестиваля в Автограде выступают Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив» и Детская футбольная лига при содействии футбольного клуба «Локомотив».

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