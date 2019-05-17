Заявки на всероссийский конкурс муниципальных стратегий будут приниматься с 1 июня

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). С 1 июня по 25 августа будут приниматься заявки на VI конкурс муниципальных стратегий, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Он будет проходить по двум номинациям: „Лучшая стратегия сельского муниципального района 2019“ и „Лучшая стратегия сельского поселения 2019“», — говорится в сообщении

К участию в первой номинации приглашаются «сельские муниципальные районы — стратеги» — районы, в которых доля сельского населения не менее 40%, утверждена стратегия развития района и хотя бы одно сельское поселение имеет действующую стратегию развития.

Во второй номинации могут участвовать муниципальные образования — сельские поселения, у которых имеется официально утвержденная действующая стратегия социально-экономического развития. Приглашаются все сельские поселения независимо от участия в первой номинации.

При достаточном количестве заявок очный полуфинал в обеих номинациях состоится 25 сентября в Москве в Общественной палате РФ.

Финал и торжественная церемония награждения финалистов и победителей конкурса в обеих номинациях пройдут в Санкт-Петербурге на Форуме стратегов 28 октября.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте: https://forumstrategov.ru/rus/239.html.

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