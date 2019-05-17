СМИ: Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности граждан страны, пишут «Известия».

«Но закона о введении цифровых трудовых книжек до сих пор нет», — говорится в сообщении.

Как сообщили изданию в ведомстве, соответствующий документ планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии, чтобы он начал работать с 2020 года.

По словам экспертов, пока не следует торопиться отказываться от бумажных трудовых, так как не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с цифровыми.

Также аналоговую трудовую книжку лучше сохранить на случай, если данные при передаче в Пенсионный фонд потеряются.

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