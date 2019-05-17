Объявляется прием заявок на конкурс «Социальное предпринимательство глазами студентов»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). До 25 сентября принимаются заявки студентов средних и высших учебных заведений на участие в конкурсе «Социальное предпринимательство глазами студентов». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Конкурс проводится Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

«Он направлен на популяризацию социального предпринимательства в студенческой среде и формирование сообщества ответственных и активных студентов, разделяющих цели социального предпринимательства и создающих социально-предпринимательские проекты», — говорится в сообщении.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте https://raise.ranepa.ru/.

Победители будут объявлены в Москве в ноябре.

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