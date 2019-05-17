Татар-информ

17 мая 2019, 09:51

Происшествия

Жители Заинского района сняли на видео, как дождями затопило улицы поселений

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Происшествия

Жители Заинского района сняли на видео, как дождями затопило улицы поселений

Льющаяся по улицам вода доходила до бамперов припаркованных машин, вынуждала людей снимать обувь и переходить проезжую часть вброд.

(Набережные Челны, 17 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Заинском районе сняли на видео затопленные после обильного дождя улицы поселений и выложили в соцсети.

Два дня подряд в Закамском регионе идут дожди. В Заинском районе это привело к подтоплению улиц как самого районного центра, так и ближайших деревень.

В соцсетях появились видео, на которых дождевая вода бурным грязным потоком льется с проезжей части дороги, размывая все на своем пути. Автор одного из них, жительница Набережных Челнов, пояснила корреспонденту ИА «Татар-информ», что водное бедствие она сняла возле деревни Дурт-Мунча.

Жители Заинска явно не ожидали такого исхода. Об этом свидетельствует другое видео, выложенное чуть ранее. На нем женщина, спасаясь от дождя, вынуждена была надеть себе на голову пакет и разуться, чтобы перейти залитую водой проезжую часть и тротуар. Льющаяся по улицам вода доходила до бамперов припаркованных машин. Еще один очевидец снял потоп в селе Кабан-Бастрык.

 

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