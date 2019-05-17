Алексей Песошин наградит победителей конкурса в сфере журналистики «Хрустальное перо»

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоится церемония награждения победителей XXII Республиканского конкурса в сфере журналистики и массмедиа «Бэллур калэм – Хрустальное перо». В мероприятии примет участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Имена победителей назовут в КРК «Пирамида». Победители конкурса в номинациях будут награждены дипломами, статуэтками «Бэллур калэм – Хрустальное перо» и денежными призами. Общий премиальный фонд составляет 360 тыс. рублей.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «За верность делу», «Лучшая редакция года», «Лучший журналист года», «Взгляд через объектив», «Туган тел».

Специальные проекты 2019 года – «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018», «Год добровольца (волонтера) в РФ», «Год Льва Толстого в РТ» и «200-летие со дня рождения Шигабутдина Марджани».

Принять участие в конкурсе могли редакции СМИ, отдельные авторы, фотожурналисты, телеоператоры, авторские коллективы, руководители пресс-служб, пресс-секретари министерств и ведомств, предприятий, организаций, муниципальных образований городов и районов республики и др. Работы принимались до 5 апреля.

«Цель конкурса – содействие профессиональному росту журналистов, укрепление доверия аудитории к журналистскому слову, развитие средств массовой информации республики», – отмечается в положении о проведении конкурса.

Учредителями конкурса выступают Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Союз журналистов Татарстана.

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