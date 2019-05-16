В Альметьевске открылся мобильный автогородок и выставка велодизайна

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В Альметьевске на территории Центра детско-юношеского творчества состоялось торжественное открытие мобильного автогородка. Данное мероприятие состоялось в рамках финала муниципального конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо 2019», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Открытие автогородка состоялось при участии руководителя исполкома района Марата Гирфанова, замдиректора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Алсу Гафаровой, начальника Управления образования Альметьевского района Ирины Павловской и других почетных гостей, которые отметили, что Детский автогородок – одно из лучших средств практического изучения детьми правил безопасного поведения на дорогах.





После торжественного открытия автогородка гости посетили выставку велодизайна. Участники конкурса «Мой велогерой» продемонстрировали на выставке креативно оформленные велосипеды. Школы представили велосипеды рабочих профессий, детские сады – любимых сказочных героев. Все работы отличает фантазия и выдумка в оформлении своего двухколесного транспорта.



Далее гости посетили все этапы конкурса «Безопасное колесо» –медицину, основы безопасности жизнедеятельности, фигурное вождение велосипеда, ПДД на специальном обучающем аппаратном комплексе и сам автогородок.

Всего в конкурсе «Безопасное колесо» участвовали 33 команды, в финал вышли 12 команд – по шесть от городских и сельских школ.





По итогам конкурса состоялось награждение, где шести командам-победителям среди городских и сельских участников вручили по велосипеду и комплекту безопасной езды для велосипедиста «Защита».

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