На «Ночь музеев» в Заинске откроются новые выставки

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). Заинский краеведческий музей присоединится к международной акции «Ночь музеев». События, как и во всей республике, пройдут 18 мая, передает «Заинск-информ».



С 9 утра и до семи вечера посетители бесплатно посетят выставки, посмотрят интерактивные шоу-программы, поучаствуют в конкурсах, посмотрят кино и мультфильмы.



В 10.00 откроется выставка «Почетные граждане», на которой можно будет узнать, какими прорывными достижениями земляков гордится Заинский район, в 15.00 состоится открытие республиканской выставки «Крым в моем сердце».



Также жители смогут посетить тематическую встречу «25 лет заинской энциклопедии В.С. Малахова», интерактивную костюмированную экскурсию «Ожившая экспозиция», конкурсную программу «Гинесс-шоу» и советские развлекательные игры.





В этот же день с 9.00 до 19.00 в музее будут организованы пространства для просмотра кино и мультиков.

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